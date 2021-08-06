Bu şekilde yol ancak KKTC’de bulunur

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizin tam bir tuhaflıklar ülkesi olduğunu savunarak, eşi benzeri zor görülen birçok şeyin ülkemizde olduğunu ifade ettiler.



Fotoğrafta görülen yolun orta çizgisine bakıldığı zaman iki farklı renkte çizgi olduğunu söyleyen vatandaşlarımız daha önce kesintisiz beyaz çizgi olan çizginin üzerine sarı çizgi çekildiğini ancak beyazı kapatmadığını kaydettiler.

“Herhalde bu sarı çizgi çeken şoförler o gün ayık değildiler. Zira bu yolun birçok yerinde sarı çizgi ile beyaz çizgi görülmektedir” diyen vatandaşlarımız, uzun zamandır yollarda olduklarını söyleyerek bu şekilde yol çizgisi görmediklerini kaydettiler.

Bu arada neden beyaz çizginin üzerine sarı çizgi çekildiğini de pek anlayamadıklarını sözlerine ekleyen vatandaşlarımız “Herhalde bu şekilde bir yol ancak ülkemizde olur” diyerek sözlerini tamamladılar.

