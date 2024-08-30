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“Bu şekilde sokak ortasına çöp atmanın mantığını çözemedik”

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“Bu şekilde sokak ortasına çöp atmanın mantığını çözemedik”
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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı çevre duyarlısı vatandaşlarımız, ülkemizde bazı kişilerin yaşadıkları çevreye karşı çok duyarsız olduğunu dile getirerek bize gönderdikleri bir fotoğrafla bu konudaki sitemlerini bizlerle paylaştılar.

Çevre duyarlısı vatandaşlarımız, herkesin yaşadığı bölgeyi kirletmemesi veyahut çöplerini sokak ortasına bırakmaması gerektiğinin sürekli dile getirildiğini ancak özellikle şehir içlerinde bazı kendini bilmez kişiler evsel atıklarını çöp konteynerleri yerine boş alanlara bıraktıklarını ve çevreyi kirlettiklerini ifade ettiler.

Fotoğrafta görülen çöplerin Mağusa’da Karakol bölgesinde bir apartmanın yanı olduğunu anlatan vatandaşlarımız “Buraya bir kişinin bıraktığı evsel atıklar sonrasında her taraftan çöpler buraya bırakıldı ve sonuçta ortaya bu çirkin görüntü çıktı. Bu görüntü bir şehre yakışmıyor. Belki belediyenin ihmali var buraya bir çöp konteyneri yerleştirmeliydi. Ancak buna rağmen bu şekilde sokak ortasına çöp atmanın mantığını çözemedik” dediler.

Bakanların, milletvekillerinin ve hatta belediye başkanlarını bir an önce çevre yasasını işletmesi gerektiğini yoksa her tarafın çöplüğe dönüşeceğini sözlerine ekleyen vatandaşlarımız yetkilileri göreve davet ettiler.

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