“Bu römorkun yollarda işi olmamalı”

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı Lefkoşa sakini vatandaşlarımız, Lefkoşa Türk Belediyesi’nin vatandaşa hizmet için çalışmalarını sürdürdüğünü ancak bazı çalışanların sorumsuzca hareket etmesinden dolayı tehlikenin bölgelerinde kol gezdiğini dile getirerek gönderdikleri fotoğrafla sitemlerini paylaştılar.

Fotoğrafta görülen römorkun Lefkoşa Türk Belediyesi’ne ait bir araç tarafından çekildiğini söyleyen vatandaşlarımız “Lefkoşa Büyük Sanayi Bölgesi’nden sabah saatlerinde trafiğe çıkan bu araç ve arkasındaki römork yolda büyük tehlike arz ediyordu. Zira römorkun sağ taraftaki stop lambaları kırık ve diğer taraftakiler ise çalışmıyordu” dediler.

Vatandaşlarımız “Yolda ilerlerken arkasındaki sürücüler dikkatli olmasa bir kaza kaçınılmazdı. Yavaşlamak veya park etmek için stopa bastığı zaman arkadaki lambalar çalışmadığı için arkadan gelen sürücüler neredeyse kazayla burun buruna kalıyordular” diyerek böyle sorumsuzluğunu bu trafiği kaldıramayacağına dikkat çektiler.

Trafiğin gün geçtikçe yoğunlaştığını belirten vatandaşlarımız, “Bu römork gibi araçların yollarda işi olmamalı” diyerek sözlerini tamamladılar.

