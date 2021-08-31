“Bu pahalılıkla artık evlerde yemek de pişmeyecek”

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizde ve dünyada her geçen gün yükselen gıda fiyatları nedeniyle insanların zor durumda kaldığını mutfaklarda artık yemek pişmez hale gelindiğini belirterek dün bir markette çektiği ayçiçek yağı fiyatlarını bizlerle paylaşarak sitemlerini dile getirdiler.



Fotoğrafta görüldüğü gibi Olin ve Komili marka 4 lt Ayçiçek yağlarının 109 ile 116 TL olduğunu söyleyen vatandaşlarımız, biraz daha ismi duyulmamış marka Ayçiçek yağlarının ise 3 litresinin 60 ile 80 TL arasında satıldığını belirttiler.

Sadece Ayçiçek yağı fiyatları değil mutfakta kullanılan tüm malzemelerinin zamlandığını ifade eden vatandaşlarımız “Tüp gaza zam geldi, ekmek zamlandı ve yeniden zamlanıyor, zaten sebze fiyatları uçuyor. Yani kısacası mutfakta atık yemek pişmez duruma gelindi” diyerek sitem ettiler.

Herşeye zam gelmesine karşın asgari ücrete halen daha zam olmadığına dikkat çeken vatandaşlarımız, asgari ücretlinin tam anlamıyla unutulduğunu sözlerine eklediler.

