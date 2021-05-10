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“Bu oturma banketinden ne istendi?”

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan Mağusa sakini bir vatandaşımız, bazı kendini bilmez kişi veya kişilerin Mağusa’da kamu mali olan oturma banketlere zarar verdiğini belirterek bu kişi veya kişilerin alem olsun diye yaptıkları bu eylemlerin kabul edilemez olduğunu ifade etti.

“Bu oturma banketinden ne istendi?”
 
Fotoğraftaki yerin Mağusa bölgesinin göbeği sayılabilecek Anıt Çemberi olarak bilinen yerin kuzeyindeki iş hanının olduğu yer olduğunu belirten vatandaşımız
“Anıt çemberindeki oturma banketini parçalayan duyarsız kişilere sesleniyorum Sn. Başkanımız İsmail Arter her yeri yenilemeye çalışır ama bazı duyarsız kişiler bu güzellikleri kırıp döküyor. Bir belediye çalışanı olarak bu görüntü beni çok üzmüştür. Bu oturma banketinden ne istendiğini anlamak mümkün değil” diye konuştu.
Pandemi nedeniyle zaten gelirleri düşen belediyelerin bu kendini bilmezlerin yaptığı zararları kapamak için hemen devreye girdiğini söyleyen vatandaşımız “Bu gibi kırık-dökük banketler olsun, çarklardaki aletler olsun onları düzeltmek için harcanan paraların bizlerin cebinden çıktığını unutmamalıyız” diyerek sözlerini tamamladı.
 
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