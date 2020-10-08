Bu ne perhiz, bu ne salata turşusu

Ayaklı Gazete’ye Lefke bölgesinden ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizde hizmet bekleyen birçok alan olduğunu bitirilmesi gereken yollar olduğunu ancak gelen giden hükümetlerin sadece söz verdiğini icraat yapmadığını dile getirerek, Lefke-Güzelyurt arasında yapılan yeni yolun halen daha bitirilememesi konusundaki sitemlerini bizlerle paylaştılar.





Vatandaşlarımız hükümet ortağının ve Türkiye’nin Kapalı Maraş'ın (Demokrasi ve Kenedy caddesi) Salı günü alınan kararla Perşembe sabahı halkın hizmetine açılacağının duyurulduğunu belirterek “Salı günü alınan karar ve Perşembe günü her taraf asfaltlanmış bir halde açılacak. Bu kadar hızlı nasıl yapılacak bir muamma ama bizi düşündüren başka bir olay” dediler. Güzelyurt-Lefke yeni yolunun Doğancı-Lefke kısmı 8 sene oluyor açılamadığını hatırlatan vatandaşlarımız “Bu ne salata turşusu. 8 senedir bir yol yapılarak açılamıyor. Ancak Kapalı Maraş’ın iki caddesi iki günde yeniden asfaltlanarak hizmete açılacakmış” diyerek sitem ettiler.

İnsanların hükümetlerin neden bazı yapılması gerekeni zamanında yapmadığını her zaman sorguladığını belirten vatandaşlarımız, basit işlerin yokuşa sürülerek içinden çıkılamaz hale getirildiğini savundular.

