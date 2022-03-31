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“Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu?”

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“Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu?”
 
 
Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı Lefkoşa sakini vatandaşlarımız, ülkemizde son günlerde en büyük sorunun elektrik kesintileri olduğuna dikkat çekerek her gece belirli bir süre elektriksiz kalmalarına karşın bazı yerlerde sokak lambalarının gündüz vakti yandığını iddia ederek bize gönderdikleri fotoğraflarla sitemlerini paylaştılar.
Fotoğrafta görülen sokağın Lefkoşa’nın son zamanlarda barlar sokağı haline gelen tarihi Taksim Sahası’nın surlarının bulunduğu sokak olduğunu söyleyen vatandaşlarımız “Bu sokaklara herhalde bir hava katılması amacıyla sokak lambalarının üzerine asılan lambalar bulunuyor. Bu lambalar ile birlikte aydınlatma lambaları sabah saat 09.00 olmasına karşın halen yanıyordu. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu?” dediler.
Ülkede üretim yetersizliği gerekçe gösterilerek elektrik kesintileri yapılırken, sokaklarda sabah saatlerinde bile lambaların çalışıyor olmasının kabul edilemez olduğunu söyleyen duyarlı vatandaşlarımız, bu aydınlatma lambalarının parasının da vatandaşın cebinden çıktığını unutmamak gerektiğini sözlerine eklediler.
 
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