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Bu ne cahillik

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı duyarlı vatandaşlarımız, ülkemizde bazı insanların ya trafik kurallarını ve işaretlerini bilmediğini ya da kendilerini farklı gördüğünü dile getirerek park yerinde yanlış yere park ederek kaçan bir kadınla ilgili düşüncelerini attıkları fotoğrafla bizlerle paylaştılar.

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Bu ne cahillik
 
Duyarlı vatandaşlarımız fotoğrafta görülen park yerinin Lefkoşa’daki Nike Mağazası park yeri olduğunu belirterek, “Buraya park eden bir kadın uyarılarımıza gülerek hiç tepki vermeden 2 engellinin yerini gaspedip kasıla kasıla içeri girdi. Sanki de mağaza yerinden kaçacaktı” dediler.
Kadının hareketlerini analiz ettikleri zaman arkasında sağlam bir koca veya baba olduğunu düşündüklerini söyleyen vatandaşlarımız “Öyle bir hâl oldu memleket, Anayasa'yı bile çiğneyecek, engellilerin hakkını gaspedecek kadar egoya girmiş herkes. Polis gelse, bir telefonla "Genel Müdürü" arayıp memurumuzu zora sokarlar. Bu ahbapçılığın sonu yok mu? Bu kadın bu rahatlığı nerden buldu?” diye sorguladılar.
Bu arada araba İngiliz plakası olmasına karşın aracı kullanan kadının Türk olduğunu da vurgulayan vatandaşlarımız, bu kadına gerekli cezayı verecek yürekli bir polisin olup olmadığını sorguladılar.

 
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