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Bu ne biçim zanaatkârlık anlamadık

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Bu ne biçim zanaatkârlık anlamadık
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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir vatandaşımız, bazı zanaatkârların ya iş bilmediğini ya da işlerine kolay nasıl gelirse öyle hareket ettiklerini ve bu nedenle başkalarını zora soktuklarını dile getirerek bize gönderdikleri bir fotoğrafla sitemlerini dile getirdi.

Kendisinin Lefkoşa’da bir apartmanda yaşadığını anlatan vatandaşımız "Üst katımda oturan siyahi arkadaşlar klima taktırmış. İlgili klima şirketinin Lefkoşa servisi cihazı getirip benim yatak odamın camının dibine takmışlar. Üst katta kendi camlarına değil alt kata benim camıma takmışlar” diyerek bunun hangi akla mantığa uygun olduğunu sorguladı.

“Biz evde yokken takıp kaçmışlar, gürültüden yatamıyoruz. Bu yapılan hak mı revamıdır” diye isyan eden vatandaşımız, böyle bir beceriksizliğin olamayacağını ifade etti.

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