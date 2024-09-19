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“Bu nasıl umursamazlık?”

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“Bu nasıl umursamazlık?”
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Ayaklı Gazete’ye ulaşan Güzelyurt sakini bir vatandaşımız, Güzelyurt’un göbeği olan Ecevit Caddesi üzerinde bulunan bir drenaj mazgalının büyük tehlike saçtığını dile getirerek, bu konudaki sitemlerini bizlerle paylaştı.

“Bu nasıl umursamazlık? İlla ki bir araç geçerken ya da insan yürürken düştükten sonra mı önlem alınacak?” diyen vatandaşımız, Güzelyurt Ecevit Caddesi Şht. Cemil Eriz Sokak çıkışında 3-4 gündür drenaj çukurunun üzerindeki mazgalın yarısının çukuru kapatmadığını ifade etti.

Bu mazgalın kapatmadığı yerin bir araç tekerleğini sığacak kadar geniş olduğunu söyleyen vatandaşımız, özelikle gece daha çok tehlikeli olduğunu zira buradan geçen insanların veya araçların bu çukura düşmesinin anlık mesele olduğunu belirtti.

Belediye ve polisin bu konuda bir an önce buraya müdahale etmesi gerektiğini ifade eden vatandaşımız, “inşallah birinin canı yanmadan buraya müdahale edilir” dedi.

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