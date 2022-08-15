“Bu nasıl bir sessiz bölge?”

“Sessiz bölge ilanı verilen bölgeyi Aya Napaya cevirdiler. Roots bar pansiyon veya turistlik bir yapı yapmışsa yasal olarak çevre sakinlerinden görüş alınmalıydı”





Ayaklı Gazete’ye ulaşan Tatlısu bölgesindeki Boray Seaside apartmanlarında ikamet eden vatandaşlarımız bölgelerinin sessiz bölge ilan edilmesine karşın son zamanlarda oldukça gürültülü bir hayatın olmasından yana isyan ettiler.

Kaldıkları sitenin Küçükerenkoy ve Bahçeli’nin tam ortasında ama koçanlarının Tatlısu olarak geçtiğini belirten vatandaşlarımız “Sitemizin önünde Roots Bar diye bir bar var. 3 yıldır faaliyette değildi çünkü sunulan projeleri ve yapılan binalar tutmuyordu, ancak bu yıl faaliyete başladı” dediler.

Ayrıca Küçükerenköy’ün sessiz bölge ilan edildiğini ama çok kısa aralıklarla küçücük yerde 4 bar/resturant bulunduğunu ve hepsinin de ayrı gecelerde müzik çaldığına dikkat çekerek “Sessiz bölge ilanı verilen bölgeyi Aya Napaya cevirdiler. Roots bar pansiyon veya turistlik bir yapı yapmışsa yasal olarak çevre sakinlerinden görüş alınmalıydı” diye konuştular.

Şikayetlerini çeşitli mercilere yaptıklarını ancak hiçbir şekilde kendilerine yardımcı olunmadığını ifade eden bölge sakinleri Yerli kurallara uyuyor yabancılar istedikleri gibi at oynatıyor ki bizim bölgemiz en sık kaza olan bölgedir. Bizi yok saymalar aşırı desibellerle müzik çalınması bölge sakinlerine huzursuzluk veriyor.” diyerek isyanlarını paylaştılar.

