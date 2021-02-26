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Bu nasıl bir çilek?

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı duyarlı vatandaşlarımız, ülkemizde birçok tropikal meyvenin artık üretilmeye başlandığını ancak bu ürünlerden bazılarının şekil ve büyüklük olarak kendilerini huzursuz ettiğini belirterek sitemlerini bizlerle paylaştılar.

Bu nasıl bir çilek?
 
Duyarlı vatandaşlarımız fotoğrafta görülen çileği paket olarak geçtiğimiz günlerde Boğaz bölgesindeki bir marketten aldıklarını ifade edip, paketin içinden çıkan bu çileğin neredeyse bir fincan büyüklüğünde olduğuna dikkat çekerek, hem büyüklüğünün hem de şeklinin kendilerini bu çileğin hormonlu olacağı düşüncesine ittiğini söylediler.
Bu kadar büyük ve şekli çarpılan bir çileğin nasıl olabileceğini sorgulayan vatandaşlarımız “Tarım Dairesi ekipleri bu üreticileri denetliyor mu? Denetlenen bu üreticilerin ürünleri nasıl bu kadar büyük ve şekilsiz oluyor?” diye sorgulayarak yetkilileri bu konuda bir soruşturma yapmaya davet ettiler.
 
 
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