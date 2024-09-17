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“Bu mu avcılık?”

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“Bu mu avcılık?”
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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir vatandaşımız önceki gün İnce av sezonu nedeniyle av yapıldığını ancak bazı kendini avcı sanan kişilerin avlanması yasak kuşları avladığını iddia ederek bize gönderdiği fotoğrafla sitemlerini paylaştı.

Duyarlı vatandaşımız “Dün duyduğum birkaç ince sesli tüfekle atılan saçmaların ardından bu güzelim kuşun ölüsünü bahçemde gördüm. Kime ne zarar verdi, ölüsü kime yaradı” diye sorguladı.

Bu kuşun telli karga denilen avlanması yasak bir göçmen kuş olduğunu belirten vatandaşımız “Bu kuşu vuran avcı herhalde atış eğitimi yapıyordu. Ancak böyle bilinçsiz şekilde gelişi güzel ateş edilerek nu hayvanın öldürülmesi kabul edilemez. Avcılık bu değil” dedi.

Vatandaşımız sözlerini “Ağaçlarımız gidiyor, sayılı kalan güzelim kuşlar gidiyor. Cennet ülkemizde güzellikler gidiyor. Avcı mı bu?” tamamlayarak Avcılık Federasyonu’nu bu şekilde bilinçsizce avcılık yapanlara dur demesi için göreve davet etti.

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