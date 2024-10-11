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Bu minik sevimlilerden ne istiyorsunuz?

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Bu minik sevimlilerden ne istiyorsunuz?
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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı hayvansever vatandaşlarımız, ülkemizde kış aylarına doğru ilerlediğimiz bugünlerde etrafta küçük küçük kedilerin dolaşmaya başladığını belirterek bu hayvancıkların analarından ayrılma zamanı geldiğinin göstergesi olduğunu dile getirdiler.
Ancak bazı kişiler ve vatandaşlar gerek kendi evlerinde veyahut bahçelerinde gerekse mahallelerinde bulunan bu küçük kedi yavrularını yakalayıp onları poşetlere koyduklarını iddia eden hayvansever vatandaşlarımız bunun kabul edilemez bir davranış olduğunu vurguladılar.
Hayvanseverler, duyarlı vatandaşlara çağrı yaparak “Yılın bu zamanı, gördüğünüz tüm plastik torbaları kutuları ve çuvalları açın. Özellikle çöp tenekelerinin yakınlarında kulaklarınızı ve gözlerinizi iyi açın” diyerek bu fotoğrafta görülen minik kedi yavruları gibi yavruları ölüme terk etmemek gerektiğini ifade ettiler.
İnsanlar gibi kediler ve diğer hayvanların da dünyamızda yaşama hakkı olduğunun altını çizen hayvansever vatandaşlarımız, herkesin bu gibi evsiz hayvanlara biraz daha duyarlı davranması gerektiğini sözlerine eklediler
 
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