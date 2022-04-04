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Bu konsere kim izin verdi?

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Vatandaşlar serbest liman bölgesinde görevliler dışında kimsenin girmesine izin verilmezken bu konserlerin kimden izin alınarak yapıldığını sorguluyor

Bu konsere kim izin verdi?
Bu konsere kim izin verdi?
 
Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı Mağusa Limanı çalışanı vatandaşlarımız geçtiğimiz Cumartesi günü Mağusa Serbest Limanı’nda yapılan rock konseri etkinliğiyle ilgili görüşlerini bizlerle paylaşarak bu konsere nasıl izin verildiğini sorguladılar.
Mağusa Limanı çalışanı vatandaşlarımız, Serbest Liman bölgesine görevliler dışında kimsenin giremediğini iddia ederek ancak yapılan ilanda da görüldüğü gibi serbest limanda bazı rock gruplarının 2 Nisan günü konser verdiğini iddia ettiler.
Bu serbest liman bölgesinde görevliler dışında kimsenin girmesine izin verilmezken bu konserlerin kimden izin alınarak yapıldığını sorgulayan vatandaşlarımız “Burada yapılmak istenen neydi? Burada neler dönüyor?” diye sorguladılar.
 
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