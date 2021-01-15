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Bu kamyonları denetleyen yok mu?

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan duyarlı bir vatandaşımız, son günlerde kullandığı yol güzergahı üzerinde sıkça rastladığı fotoğraftaki gibi yük kamyonlarıyla ilgili sitemlerini bizlerle paylaştı.

Bu kamyonları denetleyen yok mu?
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Fotoğrafı İskele-Yonca Kavşağı anayolunda çektiğini belirten vatandaşımız, bu yolun daha çok ağır yük araçları olan kamyon, TIR ve bunun gibi araçların sürücüleri tarafından kullanıldığını dile getirerek fotoğrafta görüldüğü gibi kamyonun birçok eksiği olduğunu ifade etti.
Bu eksikliklerin başında kamyonun her iki tarafındaki arka tekerleklerdeki çamurlukların olmayışı olduğunu belirten duyarlı vatandaşımız “Bu kamyonun yağmurlu günlerde arkasından gelen araçları mahvettiğinin farkında değil mi acaba” diyerek sorguladı.
Öte yandan kamyonun bir diğer eksiğinin ise taşıdığı yükü örtmekte kullandığı branda tarzı ötüşü olmaması olduğunu söyleyen vatandaşımız “Yol boyunca kamyonun kasasında taşıdığı topraklar, ince taşlar rüzgarla birlikte arkadan gelen araçların üzerine dökülüyordu. Ancak kamyon sürücüsü hiç umursamadan son sürat yoluna devam etti” diyerek sitemini dile getirdi.
 
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