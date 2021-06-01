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Bu kadarına da pes!

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizde bazı kişilerin her şeyi kendilerine uygun şekilde yapmak için her yolu denediğini dile getirerek dün bir iş yeri önünde çektikleri fotoğrafı paylaşarak sitem ettiler.

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Bu kadarına da pes!
 
“Fotoğrafta görüldüğü gibi yük kontrolü için de çözüm bulundu. Çamurlukları kes lastikler sürtmesin. Böylece hiç kimse senin ağır yük taşıdığını anlamaz” diyen vatandaşlarımız, bu yapılanın akıllıca bir hareket olduğunu fakat yol güvenliğini tehlikeye attığını kaydettiler.
Birilerini kandırmak için bu şekilde hareket ederken, ağır yükten dolayı yolların mahvolduğunu iddia eden vatandaşlarımız, artık yolların kullanılmaz hale geldiğini savundular.
 
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