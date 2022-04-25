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Bu kadarı ancak KKTC’de olur

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Direğin yol ortasında bırakılarak etrafının asfaltlanması bir KKTC klasiği

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Bu kadarı ancak KKTC’de olur

 
Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir duyarlı sürücü vatandaşımız, geçtiğimiz günlerde akraba ziyareti için gittikleri Girne bölgesindeki Karaoğlanoğlu köyünde bir sokakta ilerlerken aniden karşılarına çıkan fotoğraftaki görüntü nedeniyle şaşkına döndüklerini ifade ederek sitemlerini bizlerle paylaştılar.
Nüfusu her geçen gün artan Karaoğlanoğlu’nda yolun içinde bulunan ve neredeyse yol ağzı sayılan elektrik direğinin neden yol ortasında bırakıldığını merak ettiklerini ifade eden sürücü vatandaşımız, “Bu bölgeye benim gibi ilk kez giden bir kişi gece vakti oralardan geçmiş olsa herhalde o direğin üzerine toslayacak belki de canına da zarar gelecektir” dedi.
O direğin yol ortasında bırakılarak etrafının asfaltlanmasının bir KKTC’de olabileceğini bir de geri kalmış Afrika ülkelerinde olduğunu iddia eden vatandaşımız, bu direğin neden görmezden gelindiğini anlamakta güçlük çektiğini sözlerine ekledi.
 
 
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