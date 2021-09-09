Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı Mağusa sakini vatandaşlarımız, ülkemizde kırsal kesim yerleşim yerlerinde görmeye alışık olduğumuz çöp ve molozların gelişi güzel çevreye bırakılması olayının artık şehirlerde de oluştuğuna dikkat çekerek, sitemlerini dile getirdiler.



Mağusa’nın ana caddelerinin dışında kalan ara mahallelerinin kırsal kesim yerleşimini aratmayacak görüntülere sahip olduğunu belirten vatandaşlarımız “Bu görüntüler Mağusa’nın işlek caddesi olan Salamis Bulvarı’nın arka sokaklarında olan mahalle arasında çekildi. Sanki çöplükmüş gibi insanlarımız evindeki molozları boş bulduğu araziye bırakıyor” diyerek isyan ettiler.

Geleceğe daha güzel bir çevre bırakmak yerine yok etmeye devam ettiğimizi ifade eden vatandaşlarımız “Bu kadar duyarsız olmayalım. Gün gelecek sizin evlatlarınıza bırakacağınız temiz bir çevre bulamayacaksınız” diyerek sözlerini tamamladılar.

