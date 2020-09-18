Bu işin şakası yok

Ayaklı Gazete’ye ulaşan duyarlı vatandaşlarımız, geçtiğimiz gün Lefkoşa içinde rastladıkları bir araç içindeki çocuğun durumuyla ilgili düşüncelerini bizlerle paylaşarak, bu ve benzeri dikkatsizliklerin kazalarda ölüm getireceğini unutmamak gerektiğine dikkat çekti.







Bu işin şakası olmadığına vurgu yapan duyarlı vatandaşlarımız, “Araç sürücüsünün ani bir fren sonucunda, arka koltukta kemeri takılmayan ve "ayakta" giden çocuğa neler olabileceğini hiç düşündünüz mü?” diyerek endişelerini dile getirdiler.

Vatandaşlarımız, polislerimizin emniyet kemerinden, cep telefonundan, hızdan yakalayıp ceza kesmenin yanında araç içerisinde ayakta, ortada, ön koltukta duran çocuklu aileleri yazması durumunda birçok şeyin düzeleceğini ifade ederek “İnanın ki her şey daha güzel olacak. Yürekler ağza gelmeyecek, ah vah diye yanıp tutuşmayacaklar. Bu durum çok önemli dikkate alınmalı” diyerek sürücüleri ve yetkilileri duyarlı davranmaya davet ettiler.