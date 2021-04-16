banner583
Bu hayvancıkların günahı ne?
Bu hayvancıkların günahı ne?
18 0
UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalistler belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalistler belli oldu
16 0
 
Su kuyuları dibe vuruyor
Su kuyuları dibe vuruyor
54 0
Real Madrid, yarı finalde
Real Madrid, yarı finalde
21 0
Beton mikseriyle yarışır gibi yokuş aşağı inilir mi?
Beton mikseriyle yarışır gibi yokuş aşağı inilir mi?
148 0
Gazioğlu: Şampiyon tenisçimiz desteklenmeli
Gazioğlu: Şampiyon tenisçimiz desteklenmeli
27 0
Lille ve Inter haftayı kayıpsız geçti
Lille ve Inter haftayı kayıpsız geçti
13 0
banner529
banner570

Bu hayvancıkların günahı ne?

banner476

Ayaklı Gazete’ye ulaşan Çamlıbel köyü sakini bazı vatandaşlarımız, dün akşamüzeri gittikleri Çamlıbel Parkı’nda fotoğraftaki iki küçük köpekle karşılaştıklarını, daha sonra ise köy meydanında iki ayrı küçük köpek daha bulduklarını ifade ederek birilerinin bu köpekçikleri köylerine hususi bıraktığını ifade ettiler.

Bu hayvancıkların günahı ne?
banner630
 
Küçük köpekçiklerini birilerine teslim etmek için önce bölgedeki polis karakolunu daha sonra ise Belediye aradıklarını söyleyen vatandaşlarımız, “Ancak bu köpekçiklere ne polis ne de belediye yetkilileri sahip çıkmadı. Sanki de bu hayvancıklar koronalıdırlar. Yoksa Sağlık Bakanlığı mı onlarla ilgilenecek” diyerek sitem ettiler.
Bu hayvancıkların günahının ne olduğunu sorgulayan vatandaşlarımız “Sağa sola bu köpekçikleri atmak yerine onları hayvan barınaklarına bıraksalar olmaz mıydı? Eğer bu hayvancıklara birileri sahip çıkmazsa ya yollarda telef olacaklar ye da etrafa zarar verecekler” diyerek sitemlerini paylaştılar.
 
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.