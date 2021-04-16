Bu hayvancıkların günahı ne?

Ayaklı Gazete’ye ulaşan Çamlıbel köyü sakini bazı vatandaşlarımız, dün akşamüzeri gittikleri Çamlıbel Parkı’nda fotoğraftaki iki küçük köpekle karşılaştıklarını, daha sonra ise köy meydanında iki ayrı küçük köpek daha bulduklarını ifade ederek birilerinin bu köpekçikleri köylerine hususi bıraktığını ifade ettiler.



Küçük köpekçiklerini birilerine teslim etmek için önce bölgedeki polis karakolunu daha sonra ise Belediye aradıklarını söyleyen vatandaşlarımız, “Ancak bu köpekçiklere ne polis ne de belediye yetkilileri sahip çıkmadı. Sanki de bu hayvancıklar koronalıdırlar. Yoksa Sağlık Bakanlığı mı onlarla ilgilenecek” diyerek sitem ettiler.

Bu hayvancıkların günahının ne olduğunu sorgulayan vatandaşlarımız “Sağa sola bu köpekçikleri atmak yerine onları hayvan barınaklarına bıraksalar olmaz mıydı? Eğer bu hayvancıklara birileri sahip çıkmazsa ya yollarda telef olacaklar ye da etrafa zarar verecekler” diyerek sitemlerini paylaştılar.



