Bu görüntüler Kordonboyu’na yakışmıyor

Ya o parkı oradan kaldırın ya da o büfede içki satışı yasaklansın”





Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı Girne sakini vatandaşlarımız, bize gönderdikleri bir fotoğrafla sitemlerini paylaştılar.

Gönderdikleri fotoğrafı Girne Kordonboyu’nda geçtiğimiz gün çektiklerini belirten Girneli vatandaşlarımız, bir park alanındaki bankların bulunduğu yerin adeta tavuk kümesine döndürüldüğünü ifade ederek, bu yapılanın kabul edilemez olduğunu vurguladılar.

Turistlerin sıkça kullandığı bu yerin sürekli bu şekilde çekirdek kabuklarıyla kirletildiğini söyleyen vatandaşlarımız, ayrıca bu fotoğrafın çekildiği yer alkoliklerin yeri olduğunu ancak yanında bir bebek parkı olduğunu belirttiler.

Yetkililere “Ya o parkı oradan kaldırın ya da o büfede içki satışı yasaklansın” çağrısı yapan vatandaşlar, ilgilileri göreve davet ettiler.

