“Bu görüntüler hoş değil. Ancak bu görüntülerin sebebi yerel otoritenin zayıf kalmasıdır”





Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı Mağusa sakinleri son günlerde gözlemledikleri şehir içinde çöplerin yığın halinde olmasının her geçen gün arttığını belirterek bu konudaki düşüncelerini bizlerle paylaştılar.

Fotoğrafta görülen çöpleri geçtiğimiz gün Barış Gücü kampının arka sokağında çektiklerini dile getiren vatandaşlarımız, bu çöplerin ve molozların neden buraya bırakıldığını sorguladılar.

Yaklaşık 20 metre ilerde bir apartmana ait çöp konteyneri bulunduğuna dikkat çeken vatandaşlarımız, çöp konteyneri yerine neden ortaya yere bu çöp ve molozların bırakıldığını sorarak biraz daha duyarlı olmak gerektiğini ifade ettiler.

Böyle görüntüleri eskiden kırsal alanlarda gördüklerini fakat şimdilerde büyük şehirlerde de görmeye başladıklarını dile getiren vatandaşlarımız “Bu görüntüler hoş değil. Ancak bu görüntülerin sebebi yerel otoritenin zayıf kalmasıdır” diyerek sözlerini tamamladılar.

