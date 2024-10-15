Bu görüntüler hiç yakışmıyor

Ayaklı Gazete’ye ulaşan İskele bölgesi sakini bazı vatandaşlarımız, yapılan bazı güzel işlerin bazı kendini bilmezler tarafından değersizleştirilmeye çalışıldığını ifade ederek bize gönderdikleri fotoğrafla sitem ettiler.

Fotoğrafta görülen yerin İskele Belediyesi’ne ait Makenzi Plajı yürüyüş yolu ve park alanı olduğunu anlatan bölge sakinleri geçtiğimiz gün yürüyüş yapmak için gittikleri zaman karşılaştıkları bu çirkin görüntülerden dolayı çıldırdıklarını ifade ettiler.

Geceleyin birilerinin keyif yapmak amacıyla ellerine aldıkları içecekleri ile birlikte çekirdekleri etrafa saçtıklarını söyleyen duyarlı bölge sakinleri “Bu insanların yaşadıkları evlerini çok merak ediyoruz. Acaba kendi evlerinde de böyle çekirdek kabuklarını yerlere mi atıyorlar çok merak ediyoruz” dediler.

Her gün bölgede yaşayan yüzlerce turistin burayı ziyaret ettiğini belirten vatandaşlarımız, “Bu görüntüler bizi dış dünyaya rezil etmekte, ama bunları yapanlar herhalde bunun farkında değiller” diyerek isyanlarını paylaştılar.