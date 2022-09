“Bu gidişle süt ve et ithal edecek duruma geleceğiz”

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı hayvan üreticileri ülkemizde yaşanan ekonomik darboğaz ve artan fiyatlar karşısında üretim yapmanın her geçen gün zorlaştığını ve bu nedenle son zamanlarda birçok hayvancının çiftliklerini kapatmaya başladığını ifade ettiler.

Bize gönderdikleri fotoğraflarla sitemlerini şöyle dile getiren hayvancılarımız “Bir çiftlik, bir ekmek kapısı daha kapatıldı, top yekün hepsi kasaba gitti. İnsanlar ne emekle kurup ne umutlarla yetiştirdiği hayvanlarını, gelecek için planlarını beceriksiz ve vurdumduymazlar yüzünden yok pahasına kasaba verdi” diye konuştular.

Bu gidişata dur demek için yetkilileri göreve davet eden hayvancılarımız “Derhal toparlanın ve çözüm üretin yetkililer bu gaflet uykusundan bir an önce uyanın yoksa Türkiye’den de beter olacayık, tüm süt, süt ürünleri ve et ithal gelecek ve çok geç olacak” diyerek sözlerini tamamladılar.