banner583
banner590
Bu gençlere birileri dur diyecek mi?
Bu gençlere birileri dur diyecek mi?
34 0
Yoğun bakımda nikah
Yoğun bakımda nikah
96 0
 
Fırtına, başkentte esmeye devam etti
Fırtına, başkentte esmeye devam etti
20 0
Mercedes GLA'nın elektrikli kardeşi EQA
Mercedes GLA'nın elektrikli kardeşi EQA
27 0
Tek sorunumuz makam araçlarının plakaları değişmesiydi
Tek sorunumuz makam araçlarının plakaları değişmesiydi
43 0
Cimnastik Federasyonu,Yenierenköy’deki yerine kavuştu
Cimnastik Federasyonu,Yenierenköy’deki yerine kavuştu
15 0
Ruh halinizi değiştirmek elinizde
Ruh halinizi değiştirmek elinizde
28 0
banner529
banner570

Bu gençlere birileri dur diyecek mi?

banner476

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı duyalı vatandaşlarımız, ülkede yaşayan gençlerimizin son yıllarda hız merakları nedeniyle kendi aralarında yarışla yaptığını ancak bu yarışların drag pistleri yerine normal ana yollarda yapıldığını iddia ederek bize gönderdikleri resimlerle sitemlerini paylaştılar.

Bu gençlere birileri dur diyecek mi?
banner601
 
Kendilerinin Değirmenlik Belediyesine bağlı köylerden ulaştıklarını dile getiren vatandaşlarımız, gençlerin kendi aralarında drag yarışlarını daha önce birkaç kez federasyon bünyesinde drag yarışı yapılan Ercan Kavşağı ile Kırklar köyü arasındaki yolda yaptıklarını ifade eden vatandaşlarımız “Bu yol çift gidiş geliş ancak trafiğe kapalı bir yol değil. Bu nedenle büyük bir tehlike yolda kol geziyor” dediler.
Bu konuyla ilgili birkaç kez Demirhan Polis Karakolu’na şikayetlerini ilettiklerini aktaran vatandaşlarımız “Ancak görüyoruz ki gençler ne polis takıyorlar ne de kural. Bu gençlere birileri dur diyecek mi? Merakla bekliyoruz. İnşallah birilerinin başına bir şey gelmeden müdahale edilir” diyerek endişelerini dile getirdiler.
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.