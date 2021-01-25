Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı duyalı vatandaşlarımız, ülkede yaşayan gençlerimizin son yıllarda hız merakları nedeniyle kendi aralarında yarışla yaptığını ancak bu yarışların drag pistleri yerine normal ana yollarda yapıldığını iddia ederek bize gönderdikleri resimlerle sitemlerini paylaştılar.



Kendilerinin Değirmenlik Belediyesine bağlı köylerden ulaştıklarını dile getiren vatandaşlarımız, gençlerin kendi aralarında drag yarışlarını daha önce birkaç kez federasyon bünyesinde drag yarışı yapılan Ercan Kavşağı ile Kırklar köyü arasındaki yolda yaptıklarını ifade eden vatandaşlarımız “Bu yol çift gidiş geliş ancak trafiğe kapalı bir yol değil. Bu nedenle büyük bir tehlike yolda kol geziyor” dediler.

Bu konuyla ilgili birkaç kez Demirhan Polis Karakolu’na şikayetlerini ilettiklerini aktaran vatandaşlarımız “Ancak görüyoruz ki gençler ne polis takıyorlar ne de kural. Bu gençlere birileri dur diyecek mi? Merakla bekliyoruz. İnşallah birilerinin başına bir şey gelmeden müdahale edilir” diyerek endişelerini dile getirdiler.

