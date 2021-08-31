Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir vatandaşımız bize geçtiğimiz gün çektiği bu fotoğrafı göndererek sitemlerini dile getirdi.



Vatandaşımız arkadaşıyla birlikte geçtiğimiz hafta Cuma günü akşamüzeri Lefkoşa’dan Mağusa’ya doğru araçlarıyla ilerledikleri sırada Hamitköy – Haspolat kavşağı arasında fotoğrafta görülen araçla karşılaştıklarını aktararak bu araçtaki gençlerin yaptığına anlam veremediklerini ifade etti.

Uzun süre önlerinde seyreden bu araç sürücüsünün ve yanındaki yolcunun ne kafada olduklarını sorgulayan vatandaşımız “Anayolda ayaklar pencereden dışarı çıkarılmış vaziyette araç sürüldüğünü de gördük. Ancak bu gençler acaba hangi kafadaydı. Zira bu yol o kadar kötü bir yol ki normal bir sürücü bile aracının kontrolünü sağlamakta zorlanmaktadır” diye konuştu.

Kullandığı aracın da yeni bir model araç olmadığını belirten vatandaşımız, bu şekilde yollarda adeta dalga geçer gibi sürüş yapanların hiç affedilmemesi gerektiğini ve gerekirse ehliyetlerinin ellerinden alınması gerektiğini sözlerine eklediler.

