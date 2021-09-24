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“Bu fiyatlarla alışveriş yapmak zor”

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan vatandaşlarımız, ülkemizde pahalılığın inanılmaz boyutta olduğunu savunarak özellikle mutfakta kullanılan gerek sebze meyve gerekse diğer ürünlerdeki fiyatların çok uçtuğunu ifade ettiler.

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“Bu fiyatlarla alışveriş yapmak zor”
 
Vatandaşlarımız bize gönderdikleri bir fotoğrafla sitemlerini dile getirerek, “Fotoğrafta görüldüğü gibi 3 ekmek, 1 yoğurt, 5 adet domates ve 1/2 bağ maydonoza ödediğimiz miktar 101 TL. Geçmişte çantalar dolusu alışveriş yaparken ödediğimiz miktarı şimdi bir çanta bile dolmayan malzemelere ödüyoruz. Bu fiyatlarla alışveriş yapmak zor” dediler.
Bu listenin İngiltere’deki tutarının 80 TL olduğunu savunan vatandaşlarımız ülkemizdeki kazanca göre fiyatların çok yüksek olduğunu vurgulayarak bu gidişle markete bile gidemeyeceklerini ifade ettiler.
Devletin fiyatlar konusunda bir müdahalede bulunması gerektiğini söyleyen vatandaşlarımız “Müdahale etmek derken, üreticilere destek vererek fiyatları aşağıya çekebilecektirler. Eğer bu yapılıyor ve fiyatlar yine yüksek oluyorsa denetim mekanizmasını devreye koyarak yüksek kazanç elde edenler cezalandırılmalıdır” dediler.
 
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