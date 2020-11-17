Bu düzeni sorgulayacak bir mekanizma yok mu?

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı duyarlı vatandaşlarımız, ülkemiz insanlarının bazı olaylara tepki göstermesine karşın çok kısa sürede unuttuğunu ve sorgulamadığını belirterek Kıb-Tek ile ilgili bir konuyu bizlerle paylaşarak buna örnek verdiler.



Elektrik Kurumu’nun, 4-5 yıl evvel, önce parasını tüketicilere ödeterek, bütün sayaçları değiştirdiğini ve bu yolla kaçağı önleyeceğini ve milyonlarca lira tasarruf sağlayacağını iddia ettiğini aktaran duyarlı vatandaşlarımız arkasından ise milyonlarca lira harcayarak, bütün sokak aydınlatma lambalarını değiştirdiğini ve aklılarında kalmayan kaç milyon lira enerji tasarrufu sağlanacağını iddia ettiklerini hatırlattılar.

“Sonuç ne oldu? Bir bilen var mı? Bu konuda bir açıklama var mı? Şimdi, birisi kalkar da "bunlar bu yolla milyonlarca lira kişisel çıkar (rüşvet) sağlıyorlar" derse haksız mı?” diyen duyarlı vatandaşlarımız Devletin, bu tür işleri sorgulayacak bir "İzleme ve Denetleme Kurulu" olup olmadığını sordular.

Ülkemizde var olan bu düzenin nasıl bir başı bozuk düzen olduğunu sorgulayan vatandaşlarımız “Satan memnun, alan memnun, ödeyen memnun. Öyleyse bu şekilde devam mı yani” diyerek sözlerini tamamladılar.

