banner480
banner69
Mağusa’da kortlarda birinciler belirlendi
Mağusa’da kortlarda birinciler belirlendi
13 0
127 0
 
CENGO Turnuvasında şampiyon Cengo’nun arkadaşları
CENGO Turnuvasında şampiyon Cengo’nun arkadaşları
29 0
Cumhuriyet Rallisi’nde zafer Bilgimer’in
Cumhuriyet Rallisi’nde zafer Bilgimer’in
24 0
Ferrari SF90 Stradale 1000 beygir gücünde
Ferrari SF90 Stradale 1000 beygir gücünde
24 0
A-101 konseptine iş çevreleri tepkili
A-101 konseptine iş çevreleri tepkili
30 0
36 0
banner529
banner570

Bu düzeni sorgulayacak bir mekanizma yok mu?

banner476

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı duyarlı vatandaşlarımız, ülkemiz insanlarının bazı olaylara tepki göstermesine karşın çok kısa sürede unuttuğunu ve sorgulamadığını belirterek Kıb-Tek ile ilgili bir konuyu bizlerle paylaşarak buna örnek verdiler.

Bu düzeni sorgulayacak bir mekanizma yok mu?

Elektrik Kurumu’nun, 4-5 yıl evvel, önce parasını tüketicilere ödeterek, bütün sayaçları değiştirdiğini ve bu yolla kaçağı önleyeceğini ve milyonlarca lira tasarruf sağlayacağını iddia ettiğini aktaran duyarlı vatandaşlarımız arkasından ise milyonlarca lira harcayarak, bütün sokak aydınlatma lambalarını değiştirdiğini ve aklılarında kalmayan kaç milyon lira enerji tasarrufu sağlanacağını iddia ettiklerini hatırlattılar.
“Sonuç ne oldu? Bir bilen var mı? Bu konuda bir açıklama var mı? Şimdi, birisi kalkar da "bunlar bu yolla milyonlarca lira kişisel çıkar (rüşvet) sağlıyorlar" derse haksız mı?” diyen duyarlı vatandaşlarımız Devletin, bu tür işleri sorgulayacak bir "İzleme ve Denetleme Kurulu" olup olmadığını sordular.
Ülkemizde var olan bu düzenin nasıl bir başı bozuk düzen olduğunu sorgulayan vatandaşlarımız “Satan memnun, alan memnun, ödeyen memnun. Öyleyse bu şekilde devam mı yani” diyerek sözlerini tamamladılar.
 
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.