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Bu da "At yüroyu da gel" levhası...

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Bu da "At yüroyu da gel" levhası...
Gün geçmiyor ki ülkede bir gariplik yaşanmasın... Alel acele şekilde asfaltlanıp gelişi güzel kullanıma açılan ve Girne-Lefkoşa Anayolu'na bağlanan Lefkoşa kuzey çevre yolu bir çok garipliğede neden oldu. Normal şartlarda Girne Lefkoşa anayolu üzerine yonca kavşağı yapılarak çevre yolundan gelip girne'ye gitmek isteyen vatandaşların yonca kavşağından Girne yoluna dönmesi gerekirken, çevre yolundan gelen vatandaşlar mecburi olarak Gönyeli çemberine kadar gidip tekrar girne yoluna dönmek zorunda kalıyor. Çevre yolundan çıkan ve Girne istikametine gitmek isteyen sürücüleri uyarmak için Girne-Lefkoşa yoluna takılan tabela ise tam bir absürt komedi ürünü olarak göze çarpıyor. Dünyanın hiçbir yerinde görülmesi mümkün olmayan ve sosyal medyada gündem olan tabela, "at bir yüro da gel" tabelası olarak adlandırıldı.
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