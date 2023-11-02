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“Bu çukur kimin canını alacak korkusuyla yaşıyoruz”

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“Bu çukur kimin canını alacak korkusuyla yaşıyoruz”
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Ayaklı Gazete’ye ulaşan İskele bölgesinden bir vatandaşımız, bize gönderdiği fotoğrafla yollarda her geçen gün azalan yol güvenliğinin esas nedenlerinden biri olan çukurların her an birilerinin canına mal olacak korkusu yaşadıklarını dile getirdi.
Fotoğrafta görülen çukurun neredeyse 1 metre kare genişliğinde ve 20 cm derinliğinde olduğunu söyleyen Vatandaşımız “Bu delik İskele Boğaz yolu arasındaki 9 evler bölgesindeki yoldadır. Her gün buradan geçerken acaba gece eve dönerken Boğaz’dan çıkan bir sarhoş arkadaş bu çukura girip karşı seride geçip benimle veya başka biriyle yüz yüze çarpışacak mı acaba diye geçiyor içimden. Adeta Bu çukur kimin canını alacak korkusuyla yaşıyoruz” diyerek yaşadığı endişeyi bizlerle paylaştı.
Ama İskele polisinin sabah aksam gidene gelene Long Beach çemberlerinde cayır cayır ceza yağdırdığını ifade eden vatandaşımız “Ceza yazılsın ancak bu cezalar da yollarımıza tamir olarak dönsün. Ancak bu deliğe ayıracakları 3 - 5 bin liraları yok mu? Yollardan bizim cesetlerimizi toplayacaklarına keşke bu yollardaki delikleri kapatsalar da ben ceza ödemeye razıyım” dedi.
 
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