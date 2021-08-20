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“Bu çöpleri buraya insanlar değil de hayvanlar mı bıraktı?”

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan Mağusa sakini bazı çevre dostu vatandaşlarımız, yaz aylarıyla birlikte serinlemek amacıyla gittikleri Mağusa sahillerinde karşılaştıkları fotoğraftaki görüntülerden artık gına geldiğini dile getirerek bu duruma tepki gösterdiler.

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“Bu çöpleri buraya insanlar değil de hayvanlar mı bıraktı?”

İnsanların sahillere veya denize giderek serinlemek ve hoş vakit geçirme haklarının olduğunu söyleyen çevreci vatandaşlarımız ancak bunu yaparken fotoğraftaki gibi çevreye veyahut sahile çöpleri bırakmamaları gerektiğini ifade ettiler.
Sahillere bırakılan bu molozların rüzgarla birlikte ya denize gittiğini ya da çevreye dağıldığını belirten çevreci vatandaşlarımız “Bu molozları sahile getirenlerin yanlarında geri götürüp bir çöp kutusuna atmaları çok mu zor? Yoksa bu çöpleri buraya insanlar değil de hayvanlar mı bıraktı da biz bilmiyoruz” dediler.
Vatandaşlarımız bu molozların buradan kaldırılmaması halinde gün gelecek o çöpleri ve molozları buraya bırakanların belki de ayaklarına sarılacağını söyleyen çevreci vatandaşlarımız herkesi biraz daha çevreye karşı duyarlı olmaya davet ettiler.
 
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