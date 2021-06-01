Bu canların bir araç değil, bir eşya değil, can taşıdığını anlamalıyız

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı hayvansever vatandaşlarımız, ülkemizde bazı kişilerin hayvanların da bir canı olduğunu unutarak onları bir mal gibi kullanmalarına tepki göstererek bize gönderdikleri bazı fotoğraflarla sitemlerini paylaştılar.



Hayvansever vatandaşlarımız, dün gerçekleşen hayvancıların eyleminde artık yürüyemeyen ve direğe bağlanan eşek hakkında şikayetçi olduklarını belirterek konu ile ilgilenen Tarım Bakanlığına teşekkür ettiler.

Hayvansever vatandaşlarımız “Hayvancı arkadaşların eylemlerine saygı duyuyoruz, fakat kendi haklarımız savunurken başka canların da haklarını korumamız gerekmektedir. Kendi hakkınızı aramaya çalışırken bu hayvanlara bu eziyeti yasatma hakkını kendinizde bulmanız oldukça üzücüdür!"”diyerek eylem yapan hayvancılara sert tepki gösterdiler.

Eşek olsun, köpek olsun, her hayvanın bir canı olduğunu vurgulayan hayvansever vatandaşlarımız “Bu canların bir araç değil, bir eşya değil, can taşıdığını anladığınız günler herşey daha güzel olacaktır...” diyerek sözlerini tamamladılar.

