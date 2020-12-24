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Bu çadır nereden çıktı?

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı Lefkoşa sakini esnaflarımız, geçtiğimiz gün Gönyeli – Yenikent bölgesine giderken dikkatlerini çeken bu çadırın nereden çıktığını sorguladılar.

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Bu çadır nereden çıktı?
 
 
 Metehan yolu ile Yenikent yolu çemberinin yakınında Hacıali Motors’a ait alanın yanında kurulmuş olan bu çadırın isminin de Hayat Lefkoşa Çadırı olduğunu aktaran vatandaşlarımız, “Bu çadır ne amaçla buraya kuruldu anlamadık. Ancak içinde alışveriş mi yapılıyor yoksa birileri mi kalmakta çok merak ettik” dediler.
Buraya kurulan çadırdan Lefkoşa Türk Belediyesi’nin bilgisi var mı yok mu merak ettiklerini dile getiren vatandaşlarımız, şehrin göbeğinde çadırda yaşamın nereden çıktığını sorguladılar.
“Herhalde modern bir bölge olan Yenikent’te birçok mağaza ve alışveriş merkezi varken buraya kurulan bu çadırda alışveriş yapılmıyor diye düşünüyoruz. Ancak bir taraftan da burası KKTC, burada herşey olur demekten de kendimizi alamıyoruz” diyerek sitemlerini bizlerle paylaştılar.
 
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