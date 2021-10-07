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Bu bir dünya markası bankaya yakışmıyor

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Bu bir dünya markası bankaya yakışmıyor
Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı Lefkoşa sakini vatandaşlarımız, dün Lefkoşa’da hizmet veren dünya markası bir banka olan Garanti Bankası’nın bir şubesinin camında asılı olan hem Türkçe hem İngilizce uyarının İngilizce çevirisinin çok gülünç olduğunu ifade ettiler.

Türkçe uyarının sonunda yer alan T. Garanti Bankası A.Ş Küçük Kaymaklı Şubesi yazısının İngilizce tercümenin sonunda T. Garanti Bankası small cream branch yazmasının büyük bir hata olduğunu sile getiren vatandaşlarımız “Bir çocuğa bunu çevir deseniz şu an özel isimlerin çevrimin ayni şekilde olduğunu size söyleyecektir. Yani bu hata bir dünya markası bankaya yakışmıyor” diyerek  hem eleştirdiler hem de bol bol güldüler.
 
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