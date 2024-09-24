Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı Lefkoşa sakini vatandaşlarımız bize gönderdikleri bazı fotoğraflarla geçtiğimiz şahit oldukları bu çirkin görüntülerle ilgili sitemlerini dile getirdiler.

Fotoğrafta görülen yerin Atatürk Stadyumu ile Gönyeli Çemberi arasında bulunan Fuar Kavşağı’nın oradaki üst geçit olduğunu aktaran vatandaşlarımız “Geçtiğimiz gün uzun zamandan sonra bu üst geçidi kullanarak yürüyüş yapmak amacıyla Atatürk Stadyumu tarafına geçmek istedik. Ancak bu görüntüleri görünce şok olduk” dediler.

Fotoğrafta da görüldüğü gibi üst geçidin bir çöplüğü andırdığını belirten vatandaşlarımız “Bira, kola, şu şişeleri, çerez poşetleri ve hatta alüminyum saçlar bu üst geçit yolunda duruyor. Acaba bu yolu kim temizler çok merak ettik” dediler.

Bu üst geçidin kimin sorumluluğunda olduğunu sorgulayan vatandaşlarımız “Kimin sorumluluğunda olursa olsun, bu görüntüler hiç hoş değil. Bu ayıbı kim temizleyecek bilmiyoruz ama çok kötü bir görüntü” diyerek sözlerini tamamladılar.