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Bu aracın zararını kim karşılayacak?

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı sürücü vatandaşlarımız, ülkemizde araç kullanmanın artık ustalık isteyen meziyetlerden olduğunu zira yolların her geçen gün kötüleştiğini ve bu nedenle kaza yapmanın an meselesi olduğunu ifade ederek geçtiğimiz gün Lefkoşa Fuar Kavşağı olarak bilinen yolda fotoğrafladıkları bir sürücünün aracını bizlerle paylaşarak sitem ettiler.

Bu aracın zararını kim karşılayacak?

Fotoğrafta görülen aracın YDÜ tarafından gelip kavşağa girmek üzereyken yolda su birikintileri nedeniyle görünmeyen çukura düşmesi sonucunda başta lastiği olmak üzere aracın birçok yerini dağıttığını ifade eden duyarlı vatandaşlarımız “Bu aracın zararını kim karşılayacak çok merak ediyoruz” diyerek yetkililere gönderme yaptılar.
Araç sürücüsünün hızlı sürüş yapmaması nedeniyle aracın savrulmadığını belirten duyarlı vatandaşlarımız “Bunun gibi ülkede birçok yolda hem çukurlar hem de çökmeler nedeniyle sürücüler kazayla burun buruna kalmakta. Hatta kazalar yapmaktalar. Ancak Başta Karayolları olmak üzere belediyeler ve diğer yetkililer bu duruma seyirci kalıyorlar” dediler.
Kış aylarının gelmesiyle artacak olan yağmurlarla birlikte yolların daha da bozulacağını iddia eden vatandaşlarımız “İnşallah birilerinin canına mal olacak, kazalara neden olmadan yollardaki çukurlar ve çökmeler düzeltilir” diyerek sözlerini tamamladılar.
 
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