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Bu aracın sürücüsünün okuma yazması yok herhalde

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan duyarlı bir vatandaşımız, dün sabah saatlerinde gittiği Lefkoşa’daki Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi içerisindeki bir park yerinde çektiğini ifade ederek sitemlerini bizlerle paylaştı.

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Bu aracın sürücüsünün okuma yazması yok herhalde

Fotoğrafta da görüldüğü gibi aracın önünde demir kapı üzerinde koskocaman ‘Ambulans girişi, park yapılmaz” diye yazdığını ifade eden duyarlı vatandaşımız, “Herhalde bu araç sürücüsü okuma yazması olmayan bir kişidir. Koskoca tabelayı görmemesi mümkün değil” diyerek tepkisini dile getirdi.
Bu aracın park ettiği yerin ambulans girişi olması nedeniyle dışardan gelen bir ambulansın buradan giriş yapamayacağını ifade eden vatandaşımız, belki de bu araç sürücüsü nedeniyle bir hastaya zamanında müdahale yapılamamasından dolayı hayatını kaybettiğini belirtti.
Bu gibi duyarsız sürücülerin ülkemizde artmaya başladığını belirten vatandaşımız, hastane gibi önemli hayati alanlarda park ederken, nereye park edildiğine dikkat edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.
 
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