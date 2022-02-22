“Bu araç kaç kişilik?”

İnsanın değeri bu kadar ucuz olmamalı. Balık istifi gibi üst üste yolculuk mu olur? Patronlar para kazansın diye bu şekilde yolculuk yapılmamalı





Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı duyarlı sürücülerimiz geçtiğimiz gün anayolda rastladıkları fotoğraftaki araç ve sürücüsü ile ilgili sitemlerini bizlerle paylaşarak böyle duyarsızca yollarda sürüş yapanlar nedeniyle büyük kazalar yaşandığına dikkat çektiler.

Fotoğrafta görülen aracın üç kişilik olduğunu iddia eden vatandaşlarımız ancak bu aracın içinde 8 veya 9 kişinin yolculuk yaptığını gördüklerini belirttiler.

Bu araçta yolculuk yapanların adeta üst üste gittiklerini dile getiren vatandaşlarımız “İnsanın değeri bu kadar ucuz olmamalı. Balık istifi gibi üst üste yolculuk mu olur? Patronlar para kazansın diye bu şekilde yolculuk yapılmamalı” diyerek sitemlerini bizlerle paylaştılar.

