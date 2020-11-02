Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı duyarlı çevreci vatandaşımız, son günlerde ülkemizin dört bir yanında yakılan arazilerle ilgili düşüncelerini bizlere gönderdiği fotoğraflarla ileterek bu konudaki isyanlarını paylaştı.

Çevreci vatandaşımız, bazı kendini çiftçi diye tanımlayan çevre düşmanı kişilerin adını anız yakma koyarak adeta çevre katliamı yaptıklarını iddia ederek “Burası Güvercinlik ovası.. Vatandaş çiftçilik yapıyor. Yakarak... Bu alevler toprağın üstünü de altını da öldürüyor..” dedi.

Yakılan arazilerdeki birçok mikroorganizma yanında birçok yaban hayvanının da telef olduğunu iddia eden çevreci vatandaşımız, tarlalardaki anızı yakan adı çiftçi olan kişilerin çevre verdikleri zarar yanında insan hayatına da zarar verdiklerini savundu.

“Bu kapkara dumanlarla ana karnındaki bebekleri bile zehirliyor… İnsanlar yakılan anızlardan çıkan karbon monoksit gazlarıyla adeta zehirleniyorlar” diyen çevreci vatandaşımız, bu konuda neden yetkililerin göz yumduğunu sorguladı.

Ekim ayının başından beridir özellikle Güney Mesarya’da birçok bölgede yakılan anızların her tarafı dumana boğduğunu iddia eden vatandaşımız, bu yakmanın hiçbir bilimsel dayanağı olmadığını da sözlerine ekledi.

