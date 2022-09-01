BRT radyo kanallarının yayınlarında kopmalar yaşanıyor

“Geçmişte hiçbir sorun yaşamadan her yerde dinleyebildiğimiz kanalların yayınlarına ne oldu anlamıyoruz”





Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, son günlerde Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’na ait Bayrak Radyosu ve Bayrak FM kanallarının yayınlarında sorunlar olduğunu ifade ettiler.

Yaklaşık bir aydır, gerek Bayrak Radyosu’nu gerekse Bayrak FM’i dinlerken yayının kesildiğini ve uzun süre ses gelmediğini veya parazitli bir yayın dinlemek zorunda kaldıklarını söyleyen vatandaşlarımız, “Geçmişte hiçbir sorun yaşamadan her yerde dinleyebildiğimiz bu kanalların yayınlarına ne oldu anlamıyoruz” diyerek sitem ettiler.

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun Kıbrıs Türkü’nün önemli mihenk taşları arasında olduğunu ifade eden vatandaşlarımız, bu kurumun mutlaka iyi kaliteli yayınlarla halka hizmet vermesi gerektiğinin altını çizdi.



