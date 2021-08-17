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“Böylesi ancak bizim ülkede olur”

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“Böylesi ancak bizim ülkede olur”
 
 
Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı duyarlı vatandaşlarımız, ülkemizin her yönüyle tam bir tuhaflıklar ülkesi olduğunu dile getirerek, geçtiğimiz gün gittikleri bir inşaat alanında rastladıkları fotoğraftaki görüntü karşısında adeta şok olduklarını dile getirdiler.
Vatandaşlarımız, fotoğrafta görülen karkas inşaatı devam eden yerde kolon genişliği yaklaşık 50 santim olan kolonun üzerine konulan neredeyse yarım tonluk tuğladan oluşan bloğun her an düşebileceğini herkesin görebilmesine karşın, inşaat işçilerinin halen daha çalışmaya devam ettiğini kaydettiler.
Tuğla bloğunun herhangi bir yere tutturulmadığını sadece kolonun üzerinde durduğunu yineleyen vatandaşlarımız “Böylesi işler sadece bizim ülkemizde olur. Yarım inşaat bile olmayan bir inşaatta bu şekilde iş güvenliği olmayan bir yerde çalışan işçilerin de hiç mi aklı yok anlamadık” diyerek sitem ettiler.
 
 
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