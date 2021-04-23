“Böyle yüzsüzce park olmaz”

Ayaklı Gazete’ye Lefkoşa Surlariçi bölgesinden ulaşan esnaf bir vatandaşımız, gönderdiği bir fotoğrafla sitemlerini dile getirerek bazı insanların hem duyarsız hem yüzsüz olduğunu kaydetti.



Vatandaşımız fotoğrafta görülen aracın Surlariçi‘nde Arabahmet bölgesinde Yediler Türbesi yanındaki işyerinin önüne park ettiğini belirterek "Bu kadarda yüzsüzlük olmaz yahu bu kadar da olmaz. Sen gel dükkanın önüne koy arabayı affedersiniz ne b*k yiyeceğiz şimdi? İş yapamayacak duruma geldik” diyerek isyan etti.

Daha önce yine buraya gelerek park yapan bu araç sürücüsünü uyardıklarını ifade eden vatandaşımız, “Bayadır kurtulduk derken yine dadandı. Pişkin pişkin ‘polis çağırın’ der bir de” diyerek bu araç sürücüsünün çok yüzsüz biri olduğunu yineledi.

50 metre aşağıda otopark olduğuna vurgu yapan vatandaşımız “Ama hiç para verir mi? Böyle yüzsüzlük yapmak dururken. İnşallah bu son olur” diyerek sözlerini tamamladı.

