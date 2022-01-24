Böyle tohumluk patates mi olur?





Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı patates üreticisi vatandaşlarımız bu yıl ilkbahar dönemi patates üretimi için aldıkları tohumluk patateslerin oldukça kalitesiz olduğuna dikkat çekerek bu konudaki sitemlerini bizlerle paylaştılar.

Patates üreticisi vatandaşlarımız neredeyse 40 yıldır patates üretimi yaptıklarını ifade ederek “Bu kırk yıl içinde hemen hemen her yıl Toprak Ürünleri Kurumu(TÜK)’ndan tohumluk patates alıp tarlalarımıza ekim yaptık. Ancak bu kadar kötü tohumluk hiç görmedik” dediler.

Geçmişte aldıkları tohumlukların genelde iri olduğunu ve en az 3 ve dört parçaya bölerek ekim yaptıklarını ifade eden vatandaşlarımız ancak bu yıl aldıkları tohumluk patateslerin çok fazla küçük olduğunu söylediler.

“Bu patates elek altı dediğimiz patatesten de ufak ve gözsüz. Bu patateslerden ne kadar verim alabileceğiz çok merak ediyoruz” diyen patates üreticisi vatandaşlarımız her yıl alınan tohumluk patateslerin genelde Hollanda’dan geldiğini ancak bu yıl Fransa’dan alındığını belirttiler.

Tohumluk patatesin 25 kiloluk torbalarına 300 TL’nin üzerinde ödeme yapıldığını sözlerine ekleyen vatandaşlarımız “Umarız korktuğumuz başımıza gelmez” dediler.

