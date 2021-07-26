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Böyle sorumsuzluk olmaz

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Böyle sorumsuzluk olmaz
 
 
Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı çevreci vatandaşlarımız geçtiğimiz Cuma günü resmi tatili fırsat bilerek bir doğa yürüyüşü yapmak amacıyla Beşparmak Dağları’nın güzel yürüyüş yolları olan Alevkayası Piknik Alanı bölgesine gittiklerini ancak gördükleri manzara karşısında adeta insanlıklarından utandıklarını dile getirerek sitemlerini bize gönderdikleri fotoğraflarla paylaştılar.
Cuma sabah sabah 06:30 Alevkayası Piknik Alanı’na gittiklerini belirten doğa sever vatandaşlarımız “Fotoğrafta da gördüğünüz gibi piknik alanındaki piknik masası ve çevresi rezil vaziyette. İçimizden hiç fotoğraf çekmek gelmedi ancak bu rezilliği deşifre etmezsek yapanların yanına kar kalacağını bildiğimiz için sizlerle paylaştık” diye konuştular.
İnsanlarımızın neden bu kadar çevresine duyarsız olduğunu sorgulayan doğa sever vatandaşlarımız “Ama bu rezilliği yapanlar insan olamazlar. İnsan böyle şeyler yapmamalı” diyerek adeta isyan ettiler.
 
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