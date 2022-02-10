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“Böyle sorumsuzca park yapılamaz”

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Tebrikler duyarsızlıklarınızın devamını dileriz

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“Böyle sorumsuzca park yapılamaz”
 
 
Ayaklı Gazete’ye ulaşan duyarlı bir vatandaşımız, daha önce de bu sayfadan yayınlanan Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki yanlış park olaylarının halen devam ettiğini dile getirerek, ama bu gibi duyarsız sürücülerin ifşa edilmesi gerektiğini söyleyip sitemlerini dile getirdi.
Vatandaşımız “Yine bir yağışlı gün yine Onkoloji binası önü park yeri” tam çizgiyi ortaya alarak park eden bu sürücünün duyarsızlıkta bizden 100 puanı hak eden bir sürücü vatandaş olduğunu ifade etti.
Araba park halinde ve ışıklar yanar gibi görünse de parlamadan dolayı öyle olduğunu ve arabanın içinde kimsenin olmadığını savunan duyarlı vatandaşımız, “Tebrikler duyarsızlıklarınızın devamını dileriz. Ama unutmayın ki siz de bir gün gelir ve park etmek için yer bulamayıp bu şekilde park eden birini görürseniz sizin bu şekilde park ettiğiniz zaman ne düşünüldüğünü bir hatırlamanızda fayda var”
 
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