Böyle saygısızca park olmaz





Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı öğrencilerimiz, bize gönderdikleri bir fotoğrafla sitemlerini dile getirerek ülkede yayalara karşı saygının her geçen gün azaldığını savundular.

Öğrenci vatandaşlarımız fotoğraftaki yerin Girne Karaoğlanoğlu bölgesindeki GAÜ Kampüsü bölgesinde bulunan bir yaya geçidi olduğunu belirterek, “Fotoğraftan da görüleceği gibi bir taksi sürücüsü tam da yaya geçidinin üzerinde aracını park ederek bir yerlere gitti. Burada karşıdan karşıya geçmeye çalışan insanlar bu araç nedeniyle yollarını değiştirmek zorunda kaldılar” dediler.

Yayaya saygısı olmayan bu taksi şoförünün yollardaki diğer araç şoförlerine ne kadar saygısı olduğunu merak ettiklerini ifade eden vatandaşlarımız “Acaba bu taksi şoförünün yaya geçidinin ne işe yaradığı ile ilgili bilgisi mi yok? Yoksa memlekette ona ceza kesecek bir cesur polis mi yok?” diye sorguladılar.

