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“Böyle şah kurnazlığı olamaz”

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı üretici vatandaşlarımız, son günlerde marketlerde gördükleri sebze fiyatları karşısında şoklarını yaşadıklarını dile getirerek düşüncelerini bizlerle paylaştılar

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“Böyle şah kurnazlığı olamaz”
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Kendilerinin marul üretici olduğunu dile getiren üreticilerimiz, hiç gerekmemesine rağmen bazı ithalatçı firmalara ülkeye marul ithal etme izni verildiğini ifade ederek bunun ayrı bir tezat olduğunu söylediler.
Bu arada ülkede toptancılıkla uğraşan kişilerin ise kendilerinden marul alarak marketlere dağıttıklarını bildiklerini anlatan vatandaşlarımız, “Bizden alınan marulu toptancı bize 4,5 TL faturalandırıyor. Ancak günün sonunda marul marketlerde 13 TL’ye satılıyor. Çünkü ithal edilen marulun maliyeti bizim ürettiğimizin üzerinde olduğu için ikisini de marketler ayni fiyattan satıyor” dediler.
Üreticilerimiz, bunun tam bir şah kurnazlığı olduğunu dile getirerek, ”Bize 4,5 TL’ye faturalandırılan marul en fazla 9 TL’ye satılması gerekirken 13 TL’ye nasıl satılıyor. Anlamak mümkün değil. Üreticinin ensesinden yüzde 200 kazanç sağlayan bir kesim var. Ancak ülkede denetim olmayınca herkes istediği gibi fiyat uyguluyor” diyerek isyan ettiler.
 
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