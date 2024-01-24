Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı Lefkoşa sakini vatandaşlarımız, dün sabahleyin gittikleri Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi park alanında karşılaştıkları fotoğraftaki park şekliyle ilgili sitemlerini bizlerle paylaştılar.

Fotoğrafta görüldüğü gibi arabanın sahibi tarafından üç park yerini kapatacak şekilde yatay olarak park yapıldığına dikkat çeken vatandaşlarımız, “Bu arkadaşın ya park anlayışı çok farklıdır, ya da hayatında hiç park yeri görmedi ve çizgileri park yeri olarak bilmiyordur. Zira böyle park yapmak yetenek ister” diye konuştular.

Özellikle sabah saatlerinde hastanede yoğunluğun oldukça fazla olduğunu ve bu nedenle park yeri bulmanın çok zor olduğunu vurgulayan vatandaşlarımız, bu şekilde park yaparak başkalarına saygısızlık yapan bu sürücüye park cezası kesilmesi gerektiğini sözlerine eklediler.

