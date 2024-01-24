banner913
banner932
Güneye yapılan geçişlerdeki kısıtlamalar için açıklama yapıldı
Güneye yapılan geçişlerdeki kısıtlamalar için açıklama yapıldı
13 0
Son yağmurlu havada en çok yağış Dipkarpaz’a düştü
Son yağmurlu havada en çok yağış Dipkarpaz’a düştü
9 0
 
Gazimağusa Belediyesi’nden bir yılda başarılı tablo
Gazimağusa Belediyesi’nden bir yılda başarılı tablo
14 0
En fazla yağış metrekareye 56 kg ile Alevkaya’da kaydedildi
En fazla yağış metrekareye 56 kg ile Alevkaya’da kaydedildi
54 0
Askerlik için 2006 doğumlulara son çağrı
Askerlik için 2006 doğumlulara son çağrı
20 0
Süte 5 TL indirim geldi
Süte 5 TL indirim geldi
30 0
Avrupa’da zirvedekiler kaybetmedi
Avrupa’da zirvedekiler kaybetmedi
16 0
banner1012
banner985

Böyle park yapmak yetenek ister

banner974
Böyle park yapmak yetenek ister
banner971
Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı Lefkoşa sakini vatandaşlarımız, dün sabahleyin gittikleri Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi park alanında karşılaştıkları fotoğraftaki park şekliyle ilgili sitemlerini bizlerle paylaştılar.
Fotoğrafta görüldüğü gibi arabanın sahibi tarafından üç park yerini kapatacak şekilde yatay olarak park yapıldığına dikkat çeken vatandaşlarımız, “Bu arkadaşın ya park anlayışı çok farklıdır, ya da hayatında hiç park yeri görmedi ve çizgileri park yeri olarak bilmiyordur. Zira böyle park yapmak yetenek ister” diye konuştular.
Özellikle sabah saatlerinde hastanede yoğunluğun oldukça fazla olduğunu ve bu nedenle park yeri bulmanın çok zor olduğunu vurgulayan vatandaşlarımız, bu şekilde park yaparak başkalarına saygısızlık yapan bu sürücüye park cezası kesilmesi gerektiğini sözlerine eklediler.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.