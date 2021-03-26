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Böyle park ederek eline ne geçti?

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Ayaklı Gazete’ye Mağusa’dan ulaşan bazı vatandaşlarımız, bazı araç sürücülerinin ya park yapmasını bilmediğini ya da çok bencil olduklarını ifade ederek bize gönderdikleri fotoğrafla sitemlerini paylaştılar.

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Böyle park ederek eline ne geçti?
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Fotoğrafta görülen park edilmiş aracı dün Mağusa Açık Pazar alanın olduğu terminal bölgesi park alanında fotoğrafladıklarını ifade eden vatandaşlarımız “Herhalde bu araç sahibi Perşembe pazarından alış-veriş yapmak için gelip park yerine arabasını park etmeye çalışmış diyeceğiz. Zira park ederken iki araçlık park yerini işgal ettiğini ya farkında değil ya da bilerek yapmıştır. Böyle park ederek eline ne geçti?” dediler.
Bölgede araç yoğunluğunun en fazla olduğu bir günde bu şekilde araç parkı yapan sürücünün kimseye karşı saygısı olmadığını düşündüklerini dile getiren vatandaşlarımız “Herkes arabasına bir park yeri bula bilmek için metrelerce uzakta park yaparken bu sürücü iki araçlık park yerini işgal ederek herkesi enayi yerine koymuştur.” dediler.
Bu gibi sürücülerin gerek polis gerekse zabıtalar tarafından cezalandırılması gerektiğini ifade eden vatandaşlarımız yetkilileri göreve davet ettiler.
 
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